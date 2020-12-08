Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о проведении комплексных кадастровых работ за счет физических лиц жителей садоводческих товариществ (СНТ), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Выполнение комплексных кадастровых работ разрешается не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств физических или юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ на определенной территории.

Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории.

Сейчас заказчиками таких могут выступать только органы публичной власти: органы местного самоуправления муниципального района или городского округа, органы исполнительной власти города федерального значения. Причем проведение работ этими органами не является обязательным.

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