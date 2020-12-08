Варшава, , 12:24 — REGNUM Бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский написали открытое письмо действующим ныне польскому президенту, премьер-министру и правительству с призывом «прекратить шантажировать другие страны ЕС с помощью вето против бюджета ЕС». Об этом передает Dziennik.

«Действия нынешних властей Польши наносят ущерб нашей стране и её месту в объединенной Европе. Мы были президентами республики, которые работали на свободную, демократическую, безопасную, процветающую, уважаемую и влиятельную Польшу в семье европейских стран. Но сегодня мы выражаем тревогу за судьбу нашей страны и её место в ЕС. Будьте осторожны», — говорится в обращении.

Экс-лидеры резко осудили вето, наложенное Варшавой на бюджет ЕС в 2021—2027 годы. По их словам, бюджет ЕС всегда был и остается важным инструментом помощи для польской экономике.

«Мы были и останемся крупнейшим получателем средств ЕС. В 2007—2013 годах Польша получила 67 миллиардов евро, в 2014—2020 годах — 82,5 миллиарда евро, а в 2021—2027 годах Варшава должна получить более 139 миллиардов евро в виде субсидий и 34 миллиарда евро в виде кредитов. Средства из этого бюджета необходимы полякам для эффективной борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая защиту рабочих мест и поддержку польских предприятий», — подчеркнули бывшие руководители республики.

Политики заключают, что «европейский бюджет, которого ждет вся Европа, не должен стать заложником партийной или даже внутрипартийной борьбы за власть среди польских правых».

Напомним, Варшава 16 ноября наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной такого решения стало то, что в документе распределение средств ЕС между странами-членами оказалось связано с состоянием верховенства права в каждой из них. Польское правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран и указывает на то, что такой механизм не предусмотрен ни одним европейским договором.

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