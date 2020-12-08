Москва, , 12:16 — REGNUM Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

«Российская Федерация должна, изменив своё законодательство в этой области, добиться изменения законодательства в странах ЕАЭС — наших непосредственных союзниках, странах, входивших в бывший СССР», — заявил Толстой.

«Невозможно видеть, как становятся эти страны площадкой для репродуктивного туризма из Китая и других крупных азиатских стран, где непосредственно суррогатное материнство запрещено», — указал он.

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