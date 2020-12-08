Москва, , 12:26 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в администрации главы государства знают, кто занимается информационными вбросами против российского лидера Владимира Путина, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Смотрим изменения в стране за последние 20 лет и понимаем: информационные вбросы — это как сказки для малышей…», — считает пользователь под псевдонимом «Народ хочет знать!».

Некоторые пользователи отмечают, что делают свои выводы о Путине, основываясь на результатах его деятельности.

«Мнение о Путине у нас формируется из того, что мы видим, что происходит в стране. И все вбросы, что за, что против, меня мало интересуют», — поделилась мнением Наталья Х.

Другие указали на то, что в распространении слухов виноваты сами представители власти, которые скрывают информацию о себе и о своей семье. Таким образом, считают люди, бороться с распространением слухов невозможно.

«В цивилизованном мире нет секретов от граждан. Журналисты независимы от Белого Дома и не распускают слухов. Все слухи в РФ от закрытости власти. А власть закрыта от народа… Отсюда и слухи вместо достоверной информации», — написал пользователь mgrab.

Часть пользователей пришла к выводу, что распространением слухов может заниматься население России, которые недовольно сложившейся ситуацией в стране.

«Распространением слухов о власти, занимается сама власть. То она борется с бедностью, в самой богатой стране и, конечно, рассказывает об успехах этой борьбы, то она успешно помогает всему миру, но всем она, при всём её желании, помочь не может. Например, неизвестным всему миру детям России, которым требуются операции. Не знает мир и о российских стариках, которые доживают свою жизнь в голоде. Не знает власть, в силу своей загруженности, и о забытых, заброшенных, заросших бурьяном российских деревнях. И ещё о многом в России не знает и знать не хочет», — пишет Sergei S.

Напомним, 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в администрации главы государства знают, кто занимается информационными вбросами против российского лидера Владимира Путина.