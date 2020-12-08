Москва, 8 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен тем, что ГБУ «Жилищник» отправляет самолет в Киргизию для того, чтобы доставить в Москву 500 дворников, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.
«Дайте объявление на сумму перевоза иностранцев в нашу страну в русские города вокруг Москвы — Владимир, Смоленск, Кострома, Иваново, Тула, Ярославль, Брянск. У вас будет такое количество дворников. Нет — не дают», — заявил Жириновский.
Он прогнозирует рост социальной напряженности.
«И будут провоцироваться потом столкновения между жителями и приехавшими. Зачем это делать?» — возмущен парламентарий.