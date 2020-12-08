Симферополь, , 12:05 — REGNUM Заявление главы шведской компании Stena Дана Стен Ульссона о том, что Крым всегда принадлежал России, а не Украине, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Радует, что есть ещё здравомыслящие люди на Земле, особенно в чужих государствах», — написал пользователь под псевдонимом «Ваш сосед».

Некоторые пользователи предположили, что к подобному заявлению главу шведской компании подтолкнули финансовые проблемы его структуры. Они считают, что таким образом бизнесмен намеревается заручиться поддержкой России.

«Конечно, надо спасать кампанию — до банкротства уже недалеко. До кризиса, вызванного коронавирусом, у концерна было 19,4 тысяч сотрудников по всему миру. Большинство обслуживали пассажирские паромы в европейских водах», — пишет Александр Л.

Тем не менее, многие комментаторы пришли к выводу, что не стоит ожидать одобрения со стороны Запада в вопросе воссоединения Крыма с Россией. Они считают, что достаточным для того, чтобы закрыть вопрос, является выбор самих жителей Крыма, которые сделали его во время референдума в 2014 году.

«Главное, что сейчас крымчане сами решили перейти в РФ. А мнение их нужно, ведь именно они решают, где и как им жить на своей же территории», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Нашлись и те, кто напомнил, что многие российские госкомпании до сих пор официально не представлены на территории полуострова.

Напомним, 8 декабря глава шведской компании Stena Дан Стен Ульссон заявил о том, что Крым всегда принадлежал России, а не Украине.