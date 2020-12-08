Москва, , 11:57 — REGNUM Жёсткое давление на Индию для того, чтобы ослабить ее сотрудничество с Россией в вопросах военно-технического сотрудничества (ВТС) и втянуть индийскую сторону в конфронтацию с Китаем, оказывают страны Запада. Об этом 8 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД) в режиме видеоконференции.

По словам Лаврова, в настоящее время западные страны пытаются воссоздать однополярную модель устройства мира, которой такие полюса, как Россия и Китай, не будут подвластны.

«Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть ее и в антикитайские игры, продвигая Индо-Тихоокеанские стратегии, пытается резко ослабить наши теснейшие партнерские, стратегические, привилегированные отношения с индийцами. На это направлено и очень жесткое давление, которое оказывают американцы на Дели по вопросам ВТС (с Россией)», — сказал глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия передала Соединённым Штатам два неофициальных документа по контролю над вооружениями в качестве «пищи для размышлений».