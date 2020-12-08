Москва, , 11:47 — REGNUM ЛДПР не поддержит поправки в закон о полиции, потому что он ущемляет права граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Мы согласны, что борьбу с преступностью нужно усиливать, но сколько бывает ошибок при таких широких полномочиях, когда человеку могут вскрыть машину, могут в любой момент оцепить территорию и так далее?» — рассуждает Жириновский.

Он обратил внимание на то, что во Франции весь Париж вышел на улицы, протестуя против подобного закона.

Госдума на заседании в первом чтении обсудит законопроект о новых полномочиях полиции вскрывать автомобили, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения.

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