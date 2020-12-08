Москва, , 11:44 — REGNUM Репродуктивный туризм и рождение детей на экспорт не может быть ничем оправдано. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

«Безусловно, мы всем должны помочь. Но мне кажется, что с точки зрения любой морали, любой нравственности в любом государстве, дети, рождённые на заказ — это абсолютно аморально», — заявил Толстой.

«Дети, рождённые на продажу, на экспорт — это абсолютно аморально. Здесь не может быть двух точек зрения. Простите, конечно, но я, если честно, не понимаю, как это можно оправдывать. Можно помогать людям как-то выйти из ситуации, но оправдывать невозможно», — указал он.

По его словам, в связи с эпидемией коронавируса были обнаружены факты, свидетельствующие о том, что Россия и «большие города в нашей стране сегодня превращены в ячейки для репродуктивного туризма».

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой: эпидемия коронавируса выявила «ячейки для репродуктивного туризма»