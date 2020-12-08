Париж, , 11:42 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози, представший перед судом по делу о коррупции, объявил о своей невиновности. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Reuters.

В понедельник, 7 декабря, судебное заседание, начавшееся еще 23 ноября и прерванное из-за болезни одного из фигурантов дела, возобновилось. «Позвольте мне торжественно заявить, что я никогда не совершал никаких актов коррупции. Никогда», — объявил Саркози в своем вступительном слова после открытия суда.

Напомним, экс-президента Франции обвиняют в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом, Тьерри Эрзогом, согласно которому Саркози якобы собирался «оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном суде Жильберу Азиберу в виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября во Франции начался процесс над бывшим президентом страны Николя Саркози, обвиняемом в коррупции, но тут же был перенесен из-за болезни одного из важных фигурантов дела.

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