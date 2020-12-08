Джакарта, , 11:29 — REGNUM Глава целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо призвал общественность не путешествовать во время рождественских и новогодних праздников, сообщает Kompas.

Причина в том, что, по его словам, в следующие 2−3 недели на территории страны ожидается экстремальная погода. Кроме того, Индонезия по-прежнему остается во власти эпидемии.

Дони Монардо заявил, что рождественские и новогодние праздники могут привести к скоплению людей, а этого следует избегать во время пандемии.

Политик также напомнил, что проведение региональных выборов в стране 9 декабря 2020 года может привести к увеличению числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что с населением 270 миллионов человек государство имеет большой потенциал для развития отечественной промышленности.

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