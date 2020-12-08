Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Компания Pfizer летом предлагала поставить США партии вакцины, превышающие оговоренные контрактом 100 млн доз. Администрация президента Дональда Трампа отказалась от предложения, и это помешает закупить дополнительные партии, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Американские регуляторы могут одобрить применение вакцины, которую компания Pfizer разработала вместе с германским партнером BioNTech, уже 11 декабря. Но дополнительные партии США смогут получить не раньше июня 2021 года. Крупные контракты Pfizer заключила с другими странами, теперь она связана обязательствами.

Администрация США поступила не так осмотрительно, как Европейский союз, отмечает издание. В ноябре Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина эффективна более чем в 90% случаев. ЕС после этого решил приобрести 200 млн доз препарата с возможностью дополнительной покупки ещё 100 млн доз.

В министерстве здравоохранения и социальных служб США заверили, что получат 100 млн доз вакцины, предусмотренных контрактом, а кроме этого препарата есть ещё пять вероятных вакцин. В Pfizer подтвердили, что дополнительные поставки требуют отдельного согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США выделили средства на разработку вакцин от коронавируса компаниям Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck.

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