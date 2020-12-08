Пекин, , 11:27 — REGNUM В ближайшем времени правительство Китая намеревается объявить о жестких контрмерах, которые будут введены в качестве ответа на санкции США в отношении 14 представителей парламента Китая. Об этом 8 декабря сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как указала Чуньин, власти Китая обращаются с призывом к США о немедленной отмене этого «ошибочного решения», прекращении вмешательства во внутренние дела страны и также прекращения следования Вашингтоном «по рискованному и ошибочному пути».

«Что касается дурных действий американской стороны, то Китай примет решительные контрмеры и будет твердо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития», — заявила официальный представитель китайского МИД.

При этом в ответ на просьбу представителей СМИ рассказать о характере китайских ответных мер Чуньин указала, что таковые будут обнародованы в скором времени.

«Что касается деталей, то прошу всех немного подождать. Мы объявим об этом в надлежащее время», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является столь опасным и сильным соперником для Соединенных Штатов, как Китай.