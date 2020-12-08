8 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Соединенным Штатам срочно необходим более амбициозный план развития собственного ледокольного флота, который на сегодняшний день не идет ни в какое сравнение с флотом российским.

Александр Белов, , 12:02 — REGNUM Американский ледокольный флот находится в плачевном состоянии, и в будущем мало надежд на позитивные изменения. В настоящее время ледокольный флот береговой охраны США составляют в общей сложности два судна — «Хили», которое в настоящее время выбыло из строя из-за серьезного возгорания на его двигателе, и впервые введенное в эксплуатацию в 1970-х годах судно «Полярная звезда». По сравнению с российским флотом, насчитывающим более сорока таких кораблей, США в значительной мере уступают России по этому потенциалу. По сути, американский флот больше сопоставим с флотом Китая, у которого всего два корабля, а третий находится в стадии строительства, пишет Брэндон Уоллс в статье, вышедшей 7 декабря в The National Interest.

Американский ледокол «Полар Стар»

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Безусловно, есть планы по замене устаревающих судов, которые в настоящее время используются береговой охраной США, но даже в плане их замены Вашингтон справляется не особо. Так, нынешний план по замене и расширению американского ледокольного флота представлен в форме программы Polar Security Cutter (PSC). По своим масштабам эта программа носит значительно ограниченный характер. Кроме того, проект сталкивается еще и с проблемой отсутствия полного финансирования: средства были выделены только на первый корабль и поступили из бюджета совсем другого рода вооруженных сил США.

Во-первых, этот план предусматривает наличие лишь трех тяжелых и трех средних судов, что в три раза больше нынешнего флота США, но он всё же не идет ни в какое сравнение с российским флотом. Кроме того, все новые суда будут оснащены исключительно дизель-электрическими силовыми установками, в отличие от ледоколов России, на большинстве которых установлены ядерные реакторы. Наконец, возможно, наиболее вопиющим в этой ситуации является то, что PSC — это даже не полностью американская разработка: Вашингтон решил использовать конструкцию немецкого ледокола «Поларштерн», создавая на его основе более современный корабль. В чем бы ни была причина — в нежелании или неспособности США создать собственный проект судна — подобное развитие событий вызывает беспокойство.

Ледокол «Поларштерн» Hannes Grobe

Для такой экономически мощной страны, как США, очень странно довольствоваться дизель-электрическими силовыми установками, если учесть, что их региональные конкуренты используют ядерную энергию и что в вооруженных силах США есть род войск, который активно использует корабли с ядерными силовыми установками. Работы российских инженеров по разработке атомных ледоколов еще в середине двадцатого века говорят о том, что Вашингтону создать подобный флот мешают не технологические, а скорее чисто политические причины.

По большей части проблема заключается в нормативных требованиях, и это то, что нужно было решить несколько десятилетий назад. Многие порты не решаются принимать у себя суда с ядерной силовой установкой из-за чрезмерной озабоченности по поводу безопасности — что парадоксально, учитывая воздействие атомной энергии на окружающую среду по сравнению с углем, который фактически выбрасывает в окружающую среду больше радиоактивности, чем полностью исправный современный ядерный реактор.

Для администрации Байдена, которая искренне желает взять на себя обязательство как по обеспечению безопасности арктических границ Америки, так и по борьбе с последствиями изменения климата, флот ледоколов с ядерными двигателями представляет собой прямой путь к достижению и той, и другой цели.

Во-первых, чтобы действительно обеспечить безопасность США и свободное движение морских судов через Арктику, необходим флот надежных, хорошо спроектированных и безопасных ледоколов, тем более что движение через регион будет только активизироваться по мере того, как полярные льды будут год за годом отступать.

Благодаря кораблям с ядерными силовыми установками, которые смогут не только работать в море во много раз дольше, чем аналоги, работающие на традиционных топливах, но и двигаться с большей скоростью, что позволит им быстрее реагировать на возникающие ситуации, береговая охрана США сможет в значительной мере более эффективно выполнять возложенные на нее научные и военные обязательства.

Американские ледоколы skeeze

Во-вторых, любая администрация, которая хочет сделать защиту окружающей среды одним из краеугольных камней своей стратегии, выиграет, обладая самым передовым флотом атомных ледоколов, которые могут работать без каких-либо выбросов парниковых газов. Некоторые могут быть обеспокоены безопасностью атомных кораблей в столь неблагоприятных климатических условиях, но, как свидетельствуют многочисленные экспедиции атомного подводного флота ВМС США в Арктику, такие гарантии безопасности находятся в пределах инженерных возможностей Соединенных Штатов.

Одной из основных проблем станет подготовка персонала, непосредственно обслуживающего реактор ледокола. Поскольку береговая охрана в настоящее время не эксплуатирует суда с ядерными силовыми установками, необходимо будет разработать программы обучения, в рамках которых вооруженные силы США смогут обучить следующее поколение морских инженеров-ядерщиков.

Один из таких подходов заключался бы в использовании существующего персонала ВМС США в качестве инструкторов для моряков береговой охраны, которые будут проходить необходимую подготовку, пока строятся новые корабли с ядерными силовыми установками. Пройдя собственное обучение, эти моряки смогут обучать других военнослужащих, что, стоит надеяться, устранит проблему обучения в течение нескольких лет. К тому времени, как новые атомные ледоколы войдут в строй, их экипажи будут обучены и готовы к работе.

Американские моряки U.S. Navy

Более того, поскольку нынешний флот ледоколов береговой охраны базируется в Сиэтле, может быть разумным разработать планы строительства вспомогательных объектов ближе к арктическим районам, представляющим интерес для Америки, например в Анкоридже, штат Аляска. Это опять же позволит более гибко реагировать на быстро меняющуюся ситуацию и стимулировать местную экономику.

Если учесть, что нынешней арктической стратегии США не хватает четкости и амбиций, новые планы обеспечения американского присутствия на самой северной границе страны не следует считать предметом праздного рассмотрения: они необходимы для любой администрации, которая желает серьезно отнестись к проблемам национальной безопасности и привержена обеспечению региональной стабильности на десятилетия вперед.