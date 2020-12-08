Париж, , 11:36 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что «не хочет пока говорить, что переговоры» о будущих торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации «оказались провальными».

В своем интервью на французском телеканале RMC в понедельник, 7 декабря, Бон признал, что «нам всем уже немного это все (переговоры по Brexit — прим. ИА REGNUM) надоело, но мы не можем просто хлопнуть дверью, сославшись на усталость».

Несмотря на то, что переходный период по Brexit завершится уже 1 января 2021 года, переговоры между Великобританией и Евросоюзом все еще не привели к заключению сделки из-за разногласий сторон по вопросам регулирования рыболовства, правил справедливой торговой конкуренции и механизма разрешения споров.

«Я не хочу пока говорить, что переговоры оказались провальными. Я верю, что у нас еще есть время договориться, всего несколько дней, и после этого уже можно будет с уверенностью говорить о результате», — добавил Бон, напомнив, что Франция готова применить к соглашению вето, если документ ее не устроит.

Напомним, 4 октября, менее чем за месяц до окончания переговоров о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании после выхода последней из организации, в МИД Франции предупредили, что «не исключают применения вето» в случае, если финальная сделка по Brexit не устроит официальный Париж.

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