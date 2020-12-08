Москва, , 11:18 — REGNUM Законопроект, уточняющий основания и порядок применения меры государственной защиты в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице, включая данные об имуществе, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность, следует из документа.

Дополнительной гарантией обеспечения безопасности персональных данных защищаемых лиц выступает устанавливаемая законопроектом мера по организации взаимодействия операторов информационных систем персональных данных с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, отмечают авторы.

«В настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями», — отмечают парламентарии.

Кроме того, в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» вносится дополнение, направленное на недопустимость разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности, за исключением информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами в средствах массовой информации (СМИ), интернете или иным публичным способом.