Джакарта, , 11:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что с населением 270 миллионов человек государство имеет большой потенциал для развития отечественной промышленности, сообщает Kompas.

«Не позволяйте другим странам использовать наш рыночный потенциал», — заявил президент Индонезии.

Глава государства понимает, что во время пандемии количество офлайн-торговых операций резко сократилось. С другой стороны, онлайн-транзакции значительно выросли. В связи с этим президент выступил против доминирования на рынке импортных товаров.

«Мы должны повернуть это вспять. Продукция индонезийских предприятий должна размещаться в их собственной стране, должна наводнять рынки конкурентоспособными товарами», — заявил Джоко Видодо.

В частности, президент выступил за развитие индонезийской творческой индустрии такой, как мода, кулинария, кино, музыка, анимация и игры.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве Великобритании в Индонезии заявили о возможности подачи заявок на получение визы квалифицированным рабочим.

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