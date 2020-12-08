Минск, , 11:09 — REGNUM Ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии оценил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения Столбцовской центральной районной больницы. Его слова на эту тему 8 декабря приводит агентство БелТА.

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Как отметила в ходе визита белорусского государства главный врач указанного медицинского учреждения Светлана Глебко, в течение последних нескольких дней число новых выявленных случаев коронавируса в больнице несколько снизилось и, если в ноябре выявляли по 20 заразившихся в день, то теперь в среднем по 12.

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в Белоруссии было выявлено в общей сложности 147 157 заразившихся коронавирусом при 1166 скончавшихся о COVID-19.