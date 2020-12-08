Ташкент, , 11:05 — REGNUM В Узбекистане за последние два года за коррупционные преступления привлечены 1986 должностных лиц. Об этом говорится в праздничном поздравлении главы республики Шавката Мирзиёева по случаю Дня конституции.

По его словам, ущерб государству от незаконных действий коррупционеров составил 2 трлн сумов ($193 млн). Глава государства отметил, что для борьбы с коррупцией в Узбекистане будет создана национальная стратегия на 2021−2025 годы.

Мирзиёев отметил, что для развития республике необходимо дальнейшее совершенствование конституции и законов. Необходимо усилить внимание к укреплению мира и межнационального согласия в Узбекистане, считает президент.

Кроме того, власти усилят меры по обеспечению свободы слова и печати. В качестве приоритетной задачи ставится обеспечение достойной жизни ветеранов, женщин и молодежи.

Отметим, День конституции Узбекистана отмечается 8 декабря. В этот день в 1992 году Верховный Совет республики принял основной закон страны.