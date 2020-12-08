Алжир, , 10:51 — REGNUM Верховный суд Алжира во второй раз за год признал видного оппозиционного активиста Карима Таббу виновным в «подрыве национальной безопасности», передаёт BBC Africa.

Журналисты отмечают, что он был приговорен к 12 месяцам условно и штрафу в размере около 750 долларов США.

Таббу был ключевой фигурой в протестном движении «Хирак» в прошлом году, итогом деятельности которого стало свержение президента Абдельазиза Бутефлики.

Таббу был заключен под стражу в марте из-за критики армии, но был освобожден после международного протеста правозащитных групп.