Алма-Ата, Казахстан, 8 декабря 2020, 10:46 — REGNUM Главой управления общественного здоровья Алм-Аты назначен Нариман Табынбаев. Об этом 8 декабря сообщили в городском акимате (администрации) со ссылкой на соответствующее распоряжение акима (главы) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева.
Ранее ведомство возглавлял Камалжан Надыров. Он покинул пост по собственному желанию. Градоначальник также сменил руководителя управления культуры города. Новым главой управления стал Гани Майлибаев.
Напомним, Камалжан Надыров занял пост руководителя управления общественного здоровья Алма-Аты в июне 2020 года. Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения.