Джакарта, , 10:40 — REGNUM Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально отложила проведение региональных выборы в округе Бовен-Дигул провинции Папуа из соображений безопасности, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что пара кандидатов Юсак Ялуво и Якоб Веремба оспаривают решение избирательной комиссии об их исключении из предвыборной гонки. Решение комиссии вызвано тем, что Юсак Ялуво ранее отбывал наказание в тюрьме.

В то же время министр внутренних дел страны Тито Карнавян заявил, что подготовка к региональным выборам в Бовен-Дигул требует времени. Потому что при обнаружении потенциального конфликта необходима помощь сил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве внутренних дел Индонезии отметили рост числа зарегистрированных избирателей на всеобщих региональных выборах, которые пройдут 9 декабря 2020 года.

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