Уфа, , 10:42 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу «Башкирской содовой компании» (БСК) по улучшению экологической обстановки в Стерлитамаке во время выездного заседания республиканского правительства по вопросам социально-экономического развития города. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона особо подчеркнул, что необходимо улучшать экологическую ситуацию во втором по величине городе региона.

По его словам, в Башкирии совместно с акционерами БСК была давно разработана дорожная карта по улучшению экологической обстановки в Стерлитамаке. При этом предприятие ни на шаг не приблизилось к ее практическому исполнению.

«Это безобразие», — заявил Хабиров и подчеркнул, что руководство БСК должно озаботиться этим, поскольку благополучие жителей выше каких-либо корпоративных дискуссий и споров. При этом руководство Башкирии поддержит любые добрые инициативы предприятия, включая запуск когда-то закрытых промышленных производств.

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