Москва, , 10:33 — REGNUM «Справедливая Россия» продолжает сбор подписей для обращения в Конституционный суд по вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, одновременно партия инициирует парламентский запрос. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«По поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. За обращение в Конституционный суд подписались фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, но этого недостаточно, нужно 90 подписей. Мы намерены дособрать эти подписи и ведём диалог с ЛДПР», — сообщил Шеин в соцсетях.

Одновременно парламентарии намерены обратиться с парламентским запросом в правительство РФ о перспективах повышения пенсий.

«Поскольку история не должна затягиваться, «Справедливая Россия» инициирует парламентский запрос в правительство», — отметил Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Справедливая Россия» инициировала процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Для инициирования обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.

Поправки в Конституцию закрепляют ежегодную индексацию пенсий в России.

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