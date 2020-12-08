Кишинёв, , 10:34 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется через диалог с Россией решить вопросы о задолженности за газ и об утилизации боеприпасов в Приднестровье. Об этом она заявила в эфире молдавского канала Pro TV.

По мнению Санду, Молдавия не должна платить за российский газ, использованный жителями Приднестровья, так как этот регион неподконтролен Кишинёву. Жители правого берега Днестра, отметила она, платят вовремя. Проблему с возникшим долгом нужно обсуждать не только в прессе.

«Я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса», — сказала Санду.

Политик также намерена дальше обсуждать с российской стороной вопросы утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье. Кишинёв и Москва находятся на разных позициях.

Диалог с РФ начался в 2019 году, отметила Санду. Тогда она руководила молдавским правительством. Она выразила надежду, что продолжение диалога позволит найти решение.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что контроль за складом боеприпасов в Приднестровье отменять нельзя.

Читайте также: Лавров осудил идею снять контроль за складом боеприпасов в Приднестровье