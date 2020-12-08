Президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря, проводит совещание, посвященное вопросам развития железнодорожной отрасли — одной из важнейших составляющих экономики и социальной сферы страны.

По стратегически важным транспортным артериям, связывающим города, регионы, страны и людей, перевозятся миллиарды тонн грузов и сотни миллионов пассажиров. Но ситуация осложнилась после эпидемии коронавируса.

По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 8 месяцев 2020 года снизился на 4% и составил 1 трлн 664,6 млрд т/км. Сокращение (на 41,5%) наблюдается в пассажирских перевозках.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с совещания.