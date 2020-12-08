Стокгольм, , 10:23 — REGNUM Как правило, Швеция проводит наблюдательные полеты над Россией и Украиной с помощью специальных военных воздушных судов. Однако в 2020 году полеты над территориями двух стран в рамках Договора по открытому небу были остановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«В 2020 году из-за пандемии Швеция не провела ни одного из запланированных наблюдательных полетов, до 2021 года запланировано пять наблюдательных полетов», — заявила представитель вооруженных сил Швеции Мари Тисетер.

Напомним, что Швеция присоединилась к Договору по открытому небу в 2002 году. Как подчеркивают журналисты, обычно шведские военные ежегодно проводят от четырех до шести разведывательных полетов. Преимущественно они проходят в воздушном пространстве России и Украины.