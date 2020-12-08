Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Согласно последнему опросу Expressen/Sifo о доверии граждан Швеции к лидерам парламентских партий, женщины больше всего доверяют нынешнему премьер-министру страны Стефану Лёвену, в то время как большинство мужчин отдает предпочтение лидеру «Шведских демократов» Джимми Окессону. Об этом сообщила газета Expressen.

«Если бы мужчины бы все решали, то нас бы ожидала смена правительства», — заявил социолог из Sifo Тойво Сьорен.

Сейчас Лёвен пользуется доверием у 41% граждан. Отмечается, что политик особенно популярен среди женщин, 51% из которых доверяет ему как премьер-министру. Из всех опрошенных респондентов мужского пола 31% заявил о своем доверии к Лёвену. Аналогичные показатели для Окессона находятся на отметке в 20% и 39% соответственно. Всего лидеру «Шведских демократов» доверяет 28% респондентов.

В социологическом опросе, проведенном журналистами Expressen совместно с социологами из Sifo в период с 4 по 7 декабря, принял участие 1 081 человек.