Ярославль, , 10:08 — REGNUM У мэра Ярославля снова будет заместитель по взаимодействую с органами власти и информатизации, на эту должность назначена Елена Паршина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэра города.

Елена Паршина City-yaroslavl.ru

Мэр Ярославля Владимир Волков представил своего нового зама Елену Паршину во время общегородского совещания.

«Елена Владимировна вливается в наш коллектив, человек с большим опытом. Прошу всех взаимодействовать, наладить рабочий процесс, на то, чтобы все наши органы власти, как по всему профилю прописано, чтобы взаимодействие выходило на новый уровень. Чтобы работа шла более эффективно. Всего самого хорошего в работе», — сказал Владимир Волков.

Елена Паршина до Ярославля трудилась сразу в нескольких субъектах федерации. Работала заместителем главы района в Саратовской области, была помощником депутата Государственной думы РФ, с июня 2018 по сентябрь 2019 года была заместителем главы республики Марий Эл. По версии местных политологов она была куратором местных и республиканских выборов и покинула свой пост после не слишком удачного голосования жителей Марий Эл за «Единую Россию».

И спустя год после отставки в Марий Эл Елена Паршина оказалась в Ярославле.

«Ярославль — живой, современный, красивый город, с потрясающей историей и уникальными традициями. Город, в котором комфортно жить и интересно работать. Свою роль в органах власти вижу в максимальном содействии дальнейшему полноценному развитию города. Готова к совместной конструктивной работе со всеми, кого волнует судьба и будущее Ярославля. Благодарю мэра города Владимира Волкова за оказанное доверие. Для меня большая честь войти в команду мэрии Ярославля», — цитирует пресс-служба мэрии нового заместителя Владимира Волкова.

До Елены Паршиной должность заместителя мэра по вопросам взаимодействия с органами власти была вакантна с октября 2018 года, когда свой пост вместе с Владимиром Слепцовым покинул Алексей Аксютенко.

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