Джакарта, , 10:06 — REGNUM В общей сложности 351 236 избирателей в Индонезии не зарегистрировали свои идентификационные карты, удостоверение личности, до дня голосования в стране, которое состоится 9 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что люди, имеющие право голоса в Индонезии, должны быть внесены в список избирателей.

По последним данным, общее количество записей электронных идентификационных карт в 309 районах и городах Индонезии достигло 100 007 916 или 99,65%.

В министерстве внутренних дел страны отметили рост числа зарегистрированных избирателей. В 2015 году было зарегистрировано 82% избирателей, в 2017 году — 93%, в 2018 году — 97%, а в 2020 году — 99%.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо подписал постановление правительства о переносе региональных выборов с сентября на декабрь 2020 года из-за вспышки эпидемии коронавируса.

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