Москва, , 10:06 — REGNUM Россия передала Соединённым Штатам два неофициальных документа по контролю над вооружениями в виде «пищи для размышлений». Об этом 8 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке», — сказал он.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва «никакие варианты соглашений не передавала» Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россия и США ещё могут продлить, для этого остаётся время.

Россия остаётся в тесном контакте по СНВ-3 с уходящей американской администрацией, а именно — со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, указал Антонов. Он выразил надежду на продолжение диалога.

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