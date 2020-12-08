Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Представители «Грузинской мечты» для достижения компромисса с лидерами оппозиционных партий готовы идти на некоторые уступки, но согласия по основным вопросам нет. Об этом, как передает «Общественное телевидение», заявил председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

Стали известны требования, которые во время переговоров, прошедших 7 декабря, выдвинули лидеры оппозиционных партий. Они согласятся, чтобы их партии вошли в парламент, если власти освободят тех, кого в оппозиции считают «политическими заключенными», назначат новые выборы в парламент в 2021 году, проведут избирательную реформу и сменят председателя ЦИК Грузии.

«К сожалению, по нашим основным требованиям компромисса не видно», — сказал Вашадзе журналистам, когда комментировал итоги очередного этапа переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Сегодня, 8 декабря должны состояться очередные переговоры между конфликтующими сторонами.

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