Новосибирск, , 09:54 — REGNUM В настоящее время ограничения в движении между регионами никакого практического результата не дадут, а только навредят. Такое мнение ИА REGNUM высказал депутат горсовета Новосибирска, председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в стране показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них.

Читайте также: Министру здравоохранения предложили вспомнить пословицу «молчание золото»

«Если говорить об ограничении на перемещение между регионами, о котором сейчас идёт речь, то оно эффективно, когда в одном регионе высокая заболеваемость, а в другом регионе низкая. Соответственно, мы, ограничивая перемещение между регионами, получаем, некий барьер, — уточнил Антонов. — В настоящий момент в этих всех регионах одинаковая заболеваемость. А потому мы понимаем, что ограничения в движении между ними никакого практического результата не дают, только вредят. Собственно, мы получаем ситуацию, при которой у нас фактически останавливается экономика, работа предприятий, страдает движение пассажиропотока: авиаперевозки, пассажирские перевозки, ключевые отрасли нашей экономики».

Ростислав Антонов считает, что введение ограничений не принесёт желаемого эффекта и «правильнее было бы заниматься уменьшением контактов внутри города».

«Это — изменение графиков работы предприятий, перевод людей на дистанционную работу и решение вопроса с образованием в школе, с детскими садами. То есть, вот такие вопросы, которые позволяют уменьшить количество людей в одном помещении и в одно время, где, действительно происходит массовое заражение коронавирусом. Вот это были бы более эффективные методы нежели вопрос ограничения перемещений между регионами», — подчеркнул депутат.