Стокгольм, , 09:58 — REGNUM Крым всегда был российской территорией, он никогда не принадлежал Украине. Об этом заявил глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон, пишет ежедневная шведская газета Dagens Nyheter.

Он полагает, что в 1954 году полуостров был передан в состав УССР в качестве административной меры, это решение приняли «с перепоя».

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — подчеркнул Ульссон.

Крым воссоединился с Россией потому, что НАТО нарушило обещания, данные бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачёву, добавил бизнесмен. Он добавил, что «чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же».

Ульссон известен как основатель Stena Line — одной из крупнейших судоходных компаний в мире, которая выполняет грузовые и пассажирские паромные перевозки в ряде европейских стран. Он создал компанию в 1962 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова, включая Севастополь, высказались в поддержку этой инициативы. Вопрос Крыма окончательно закрыт, подчёркивал президент РФ Владимир Путин.