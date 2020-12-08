Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Программу по борьбе с дезинформацией, направленной против НАТО, а также «деятельности и ценностей» государств-участников, профинансирует Госдепартамент США. Об этом сообщает 8 декабря RT со ссылкой на описание гранта.

Авторы документа отмечают, что некоторые государственные и негосударственные субъекты «подрывают единство» альянса своими действиями. Таким действиям нужно противостоять, повышая устойчивость стран НАТО к кампаниям по распространению дезинформации и ложной информации.

В Госдепе приветствуют «творческие» инициативы с применением цифровых технологий и социальных сетей, проведение анализа недостатков в этой области, «практические предложения» для решения обозначенной проблемы.

Грант на программу «Противодействие дезинформации и ложной информации» не должен превышать $25 тыс., при этом реализовать проект нужно не более чем за полтора года. Заявку на грант могут подать некоммерческие и неправительственные организации.

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