8 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Это не план «перезагрузки» или возврата к «тому, как было раньше». Отношения между странами — членами НАТО и Россией сложные и напряженные. Потребуются согласованные усилия с обеих сторон, чтобы перевести их взаимодействие в более позитивную плоскость.

Александр Белов, , 10:24 — REGNUM На сегодняшний день в Европе наблюдается глубокое обострение ситуации с безопасностью, которого не наблюдалось на протяжении последних трех десятилетий. С 2014 года сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы НАТО и России стали действовать в гораздо большей близости друг к другу, что иногда приводит к опасным «соприкосновениям». Режим контроля над вооружениями и укрепления доверия, установленный в конце 1980-х и 1990-х годах, переживает глубокий кризис, тогда как прежние линии связи между НАТО и Россией больше не работают.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подобное развитие событий приводит к подрыву доверия и увеличивает вероятность того или иного инцидента, который может привести к вооруженному конфликту, чего не хотят ни в НАТО, ни в Кремле. Именно поэтому альянсу и Москве необходимо в первую очередь найти пути снижения риска военной конфронтации, и волновать это должно как Москву, так и Вашингтон с европейскими столицами, пишут директор Института исследований США и Канады Российской академии наук Сергей Рогов, бывший посол Великобритании в НАТО Адам Томсон и заместитель генерального секретаря НАТО и посол США в России Александр Вершбоу в статье, вышедшей 7 декабря в The National Interest.

«В течение последних четырех месяцев мы приняли участие вместе с более чем тридцатью другими экспертами по безопасности, включая дипломатов в отставке и военных из США, России и других европейских стран, в детальном обсуждении того, как НАТО и Россия могут снизить риск непреднамеренного конфликта», — подчеркнули авторы.

«Мы собрались, потому что опасались, что риск такого столкновения стал тревожно высоким», — добавили они.

Американские солдаты на учениях НАТО U.S. Army

Участники экспертной группы существенно разошлись по ключевым вопросам того, что именно стало причинами нынешней нестабильной ситуации. Однако все они согласились с тем, что вместо того, чтобы обсуждать, кто виноват, необходимо сосредоточить внимание на практических мерах, которые могут помочь ослабить военную напряженность и предотвратить кризис, который может перерасти в нечто гораздо худшее.

Ситуация требует расширения диалога и восстановления политических и военных контактов. Например, в рамках более частых встреч между начальником Генштаба России, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе и председателем Военного комитета НАТО можно было бы обсудить способы снижения напряженности и возможности недопонимания в военной сфере.

Благодаря подобным дискуссия есть возможность заключить новые договоренности, развивающие положения Соглашения между СССР (Россия) и США 1972 года о предотвращении инцидентов на море, которые будут регулировать действия военных кораблей и самолетов России и НАТО в условиях близости друг к другу. Моряки и летчики обеих сторон являются профессионалами и будут следовать процедурам, призванным избегать действий, которые другая сторона может ошибочно воспринять как враждебные.

В Прибалтике сухопутные войска НАТО и России противостоят друг другу. Меры, основанные на Соглашении между СССР и США 1989 года о предотвращении опасной военной деятельности, могут повысить доверие, потребовав от воинских частей проявлять особую осторожность в приграничных районах. Могут существовать положения, устанавливающие линии соприкосновения на случай, если двусмысленные движения одной стороны будут угрожать другой.

Войска НАТО преодолевают реку на учениях в Литве Army.mil

Необходимо не только помнить старые правила конкуренции, но и разрабатывать новые меры по снижению рисков. Например, НАТО и Россия должны рассмотреть вопрос о дополнительной прозрачности в отношении учений, включая снижение пороговых значений для предварительного уведомления и наблюдения. Внезапные учения, предназначенные для проверки способности военных к быстрой мобилизации, не подлежат предварительному уведомлению и могут выглядеть как подготовка к войне. Стороны могут договориться о «тихом уведомлении» другой стороны на высшем уровне, чтобы, когда Россия начнет учения без уведомления, высшее военное руководство НАТО узнало бы об этом заранее и не истолковало его неправильно. То же самое может относиться к опасениям России по поводу необъявленных перемещений многонациональных сил НАТО.

НАТО и Россия должны изучить меры по обеспечению большей прозрачности в отношении новых вооружений, в частности обычных ударных систем средней дальности. Сюда могут входить системы морского и воздушного базирования, а также ракеты наземного базирования, на которые не распространяется договор СНВ. Стороны могли бы пойти дальше и рассмотреть вопрос о взаимных ограничениях на дополнительное постоянное размещение боевых сил в районах, близких друг к другу.

НАТО и Россия давно обсуждают тему противоракетной обороны. Им следует возобновить консультации по этому вопросу и рассмотреть возможность проведения ежегодного обмена информацией о текущих средствах противоракетной обороны в Европе, а также о планах их развития на ближайшие десять лет в духе «без сюрпризов».

Американская система ПРО MIM-104 Patriot .defense.gov]

Это лишь некоторые из идей, которые возникли в ходе обсуждений, в которых приняли участие авторы. Не все из них могут быть предметом переговоров, по крайней мере, в ближайшем будущем, но они предлагают набор шагов, которые могут способствовать большей безопасности в Европе. Обнадеживает то, что эти предложения поддержали более ста экспертов и бывших высокопоставленных правительственных чиновников.

Это не план «перезагрузки» или возврата к «тому, как было раньше». Отношения между странами — членами НАТО и Россией сложные и напряженные. Потребуются согласованные усилия с обеих сторон, чтобы перевести их взаимодействие в более позитивную плоскость. Тем временем, призывают Рогов, Томсон и Вершбоу, политикам и военным лидерам следует изучить предлагаемые шаги навстречу друг другу. Никто не заинтересован в том, чтобы случайно или непреднамеренно начать войну. Точно так же эти шаги могут способствовать созданию атмосферы, в которой решение фундаментальных проблем, разделяющих стороны, в конечном счете станет более достижимым.