Токио, , 09:22 — REGNUM Власти Японии осведомлены о правилах потенциального участия уроженцев южной части Курил в официальной программе розыгрыша на получение постоянной визы в США, объявленной Госдепом Соединённых Штатов. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Японии.

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При этом в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от высказывания собственной позиции по этому вопросу.

«Наше правительство не находится в той позиции, чтобы комментировать установления США относительно этой программы», — заявили в МИД в ответ на запрос ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что правительство Японии знает «об этой визовой программе США, включая её положения, касающиеся четырёх северных островов, на которые распространяется суверенитет Японии».

Напомним, японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что в США уже много лет считают граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, уроженцами Японии. Это следует из правил розыгрыша грин-карт на право постоянного пребывания в Соединённых Штатах, установленных Госдепом США с 2018 года. Так, в программе для всех желающих принять участие в розыгрыше уточняется, что лица, рождённые на четырёх «спорных» островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, рождённые на юге Сахалина, при этом относятся к России.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ) назвал подобные правила «антироссийским шагом». В МИД РФ заявили, что этим своим решением Вашингтон ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и занимается поощрением «реваншизма».