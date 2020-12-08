Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Поставки военной продукции Украине от США в 2020 финансовом году составили сумму свыше $510 млн, что стало наиболее большим показателем за все время таковых. Это следует из обнародованного 8 декабря доклада Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Согласно этим данным, в 2020 финансовом году Украине было поставлено американской военной продукции на $510,5 млн. При этом в минувшем году поставки от США данной стране составили $272,4 млн, в 2018-м — $250,7 млн, в 2017-м — $207,7 млн, в 2016-м — $226,5 млн, а за все время да этого — $179,2 млн.

Также указывается, что в 2020 году военные поставки США в Литву составили $136,5 млн, в Грузию — $62,8 млн, в Латвию — $38,1 млн, в Молдавию — $11,5 млн, в Туркмению — $1,3 млн, в Казахстан — $1 млн, в Эстонию — $610 тыс., в Азербайджан — $509 тыс. и в Армению — $2 тыс. При этом в документе приводятся данные для всех стран начиная с 1950 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в случае вступления на должность главы Белого дома Джо Байдена Вашингтон продолжит поставки вооружения Киеву.