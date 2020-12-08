Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий по выходу из политического кризиса нужно завершить до первого заседания парламента. Об этом, как передает «Общественное телевидение», сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Во всех случаях первое заседание парламента должно быть проведено до конца недели, естественно, этот срок существует. Надеюсь, в рамках этого периода мы достигнем соглашения», — сказал Кобахидзе журналистам, комментируя прошедший 6 декабря очередной этап переговоров.

Он добавил, что надеется на благоприятный исход дальнейших переговоров с представителями оппозиции. Новая встреча с ними должна состояться сегодня, 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Первое заседание парламента должно пройти не позднее 11 декабря.

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