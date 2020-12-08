Приштина, 8 декабря 2020, 09:13 — REGNUM
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Рода:
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Ранее стало известно, что против либерализации визового режима между Косово и ЕС выступают Франция и Нидерланды. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт направил в Европейский парламент письмо, в котором говорится, что Приштине пока не удалось добиться конкретных результатов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Напомним, через Косово проходит Балканский маршрут наркотрафика и почти все поставки героина в Европу идут именно по нему.
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