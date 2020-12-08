Приштина, , 09:13 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род 7 декабря заявил, что в период председательства Германии в Совете Евросоюза, то есть до конца 2020 года, либерализации визового режима между Косово и ЕС добиться не удастся.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Рода:

Посол Германии в Косово Джон Род Мы всегда говорили косоварскому правительству, что важно сесть за стол переговоров с этими странами и убедить их. В этом аспекте Косово следует поработать. Европейский союз состоит из 27 стран-членов и для принятия решения все должны проголосовать. Мы работаем, чтобы это произошло, но я не верю, что это произойдет до Рождества.

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Ранее стало известно, что против либерализации визового режима между Косово и ЕС выступают Франция и Нидерланды. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт направил в Европейский парламент письмо, в котором говорится, что Приштине пока не удалось добиться конкретных результатов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, через Косово проходит Балканский маршрут наркотрафика и почти все поставки героина в Европу идут именно по нему.

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