Джакарта, , 09:05 — REGNUM В посольстве Великобритании в Индонезии заявили о возможности подачи заявок на получение визы квалифицированным рабочим, сообщает CNN Indonesia.

«Заявки на получение визы квалифицированным рабочим можно подать с 1 декабря 2020 года, что означает, что лучшие таланты смогут отправиться на работу в Великобританию с 1 января 2021 года», — говорится в официальном заявлении посольства.

В посольстве пояснили, что соответствующие баллы будут начисляться за предложения о работе и знание английского языка. Виза квалифицированного рабочего будет выдана тем гражданам, кто наберет достаточное количество баллов. Виза выдается сроком на пять лет.

«Новые иммиграционные правила обеспечат работодателям возможность нанимать высококвалифицированных специалистов со всего мира, чтобы способствовать экономическому прогрессу Великобритании», — отметили в посольстве страны.

«Эта система сообщает всему миру, что Великобритания открыта для бизнеса. Мы хотим, чтобы лучшие таланты со всего мира, включая Индонезию, вносили свой вклад в нашу экономику и общество и помогали продвигать Великобританию, независимо от того, в какой стране они находятся», — заявил посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что государство хочет закупить военную технику американского производства.

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