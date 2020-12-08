Каракас, , 08:48 — REGNUM Свою благодарность президенту России Владимиру Путину за участие российских наблюдателей в выборах в парламент Венесуэлы высказал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Он заявил об этом 8 декабря во время встречи с делегацией наблюдателей из РФ, трансляция которой велась в аккаунте политика в видеохостинге YouTube.

«Господин посол, прошу передать президенту Владимиру Путину нашу благодарность за его интерес к демократическому процессу в Венесуэле», — сказал Мадуро.

Кроме того, венесуэльский лидер назвал заявление МИД России о выборах в парламент страны «образцом уважения суверенитета народов».

«Оно демонстрирует, как страна может быть державой через уважение других», — подчеркнул он и добавил, что считает важным строительство многополярного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании в период с апреля по июнь 2021 года посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.