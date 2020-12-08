Москва, , 08:43 — REGNUM Законопроект, направленный на подготовку творческих кадров, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

Предполагается введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний при приеме в детские школы искусств. Положения направлены на приоритетный прием на обучение по названным образовательным программам наиболее одаренных в соответствующих видах искусств поступающих.

Минкультуры наделяется полномочием устанавливать контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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