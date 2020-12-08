Стокгольм, , 08:42 — REGNUM За короткий промежуток времени правительство Швеции «представило два законопроекта об увеличении иммиграции» без учета требований конституционной подготовки. В связи с этим на министра юстиции и миграции Швеции Моргана Йоханссона была подана жалоба в конституционный комитет Риксдага. Об этом сообщила газета Fria Tider.

На прошедших выходных лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил, что правительство премьер-министра Стефана Лёвена собирается «уничтожить страну» после попытки принятия еще более либеральной иммиграционной политики.

«Умеренные» разделяют негодование Окессона. Представитель партии по миграционной политике Мария Малмер Стенергард написала у себя на странице в Twitter, что правительство Швеции «за короткое время представило два законопроекта об увеличении иммиграции, не соблюдая требований рассмотрения на соответствие конституционным актам». Поэтому Стенегард направила жалобу на министра Йоханссона в Конституционный комитет парламента.

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