Челябинск, , 08:41 — REGNUM В Челябинске публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год не обошлись без скандала. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, некоторым депутатам не позволили выступить, хотя они изъявили такое желание. Представители организаторов объяснили это тем, что они не записались заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета обсудили 7 декабря. Его доходы в 2021 году по плану составят 13,2 млрд рублей, расходы — 14,3 млрд, а дефицит ожидается в районе 1,1 млрд.