Стокгольм, , 09:32 — REGNUM Украинская компания Pelekh Agency, предлагающая услуги по трудоустройству в странах Евросоюза, среди прочего, также отправляет трудовых иммигрантов в Швецию. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Однако, отмечают журналисты, по прибытии в страну их клиентов доставляют в Государственное миграционное управление и просят подать заявление о предоставлении политического убежища.

Как подчеркивают журналисты, после того, когда человек подал заявление о предоставлении политического убежища, из шведского бюджета он получает средства на жилье и питание. Такому «беженцу» также гарантируется право на работу в Швеции на время рассмотрения заявления о предоставлении убежища.

Расследование шведских журналистов показывает, что сотрудники украинского агентства по трудоустройству Pelekh Agency, которое предоставило тысячи рабочих мест для украинцев в нескольких европейских странах, нашли способ использовать шведскую систему предоставления политического убежища.

Журналисты отмечают, что представители компании предлагали своим клиентам «ложную историю» с целью получения разрешения остаться в Швеции по политическим, а отнюдь не трудовым мотивам.

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