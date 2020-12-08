Джакарта, , 08:35 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что государство хочет закупить военную технику американского производства в рамках программы военных продаж США, сообщает Antara.

Прабово Субианто сделал соответствующее заявление во время визита министра обороны США Кристофера Миллера в офис министерства обороны в Джакарте. При этом индонезийский политик не уточнил, какие системы вооружения будут закуплены у США.

Известно, что программа военных продаж США — это программа правительства Соединенных Штатов по оказанию помощи странам в области безопасности. Государственный секретарь США определяет, какие страны могут получить помощь, в то время как министр обороны реализует программу, которая может финансироваться за счет средств страны-получателя или правительства США.

«Соединенные Штаты — это страна, близкая к Индонезии, даже стратегические отношения двух стран налаживаются. Мы надеемся поддерживать и развивать эти тесные оборонные связи, уважать друг друга и защищать интересы наших стран», — заявил министр обороны Индонезии.

Министр обороны США подтвердил, что отношения между Индонезией и Соединенными Штатами существуют уже очень давно и имеют прочные связи. Кристофер Миллер похвалил руководство Прабово Субианто за содействие установлению связей между военными Индонезии и США посредством совместных учений и подготовки для бесперебойного оборонного сотрудничества в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии и США договорились расширить сотрудничество в области обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Индонезии и США намерены расширять сотрудничество