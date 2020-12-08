Тбилиси, , 08:40 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии, которые вопреки договоренностям решат войти в парламент нового созыва, сделают хуже себе. Такое заявление сделал 7 декабря в эфире телеканала TV Pirveli один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

Итоги парламентских выборов в оппозиционных партиях объявили «сфальсифицированными» и не признали. Но, несмотря на то, что их лидеры подписали соглашение о бойкоте парламента, некоторые представители оппозиции заявили, что согласятся получить депутатские мандаты, если власти пойдут на определенные уступки.

«Кто бы не вошел в парламент, погубит себя, пусть делают, что хотят, никто не держит, это же не должно походить на детский сад, они же собираются быть депутатами», — сказал Угулава.

Он добавил, что тех, кто войдет в парламент, остальные будут считать «рабами» лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиционных партий идут переговоры об условиях компромисса для выхода из политического кризиса. 7 декабря состоялась очередная встреча оппонентов, но к окончательному пониманию стороны не пришли.

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