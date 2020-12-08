Берлин, , 08:12 — REGNUM Американским властям следует восстановить мораторий на смертную казнь, считает уполномоченный по политике в области прав человека при правительстве Германии Бэрбель Кофлер, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Омбудсмен выразила сожаление по поводу пяти запланированных и восьми осуществленных казнях за последние месяцы на территории Соединенных Штатов.

Кофлер отметила, что указанные факты идут вразрез с общемировыми процессами. Вместе с тем она напомнила, что еще менее 60 стран продолжают использовать смертную казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в США отложили до конца года смертную казнь Лизы Монтгомери, осужденной за жестокое убийство беременной женщины. Приговор должны были привести в исполнение 8 декабря в американском штате Индиана.

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