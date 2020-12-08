Джакарта, , 08:08 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии и США договорились расширить сотрудничество в области обороны, проводя совместные учения для предотвращения террористических, биологических, химических, ядерных атак и борьбы с киберпреступностью, сообщает Antara.

Командующий вооруженными силами Индонезии, маршал авиации Хади Тдахджанто заявил об этом во время визита министра обороны Соединенных Штатов Кристофера Миллера в штаб-квартиру Вооруженных сил Индонезии в Джакарте.

Стороны также обсудили стабильность в регионе Юго-Восточной Азии. Проблемы, существующие в регионе Южно-Китайского моря, необходимо решать на основе дипломатического подхода, продвигая международные нормы, принцип взаимного уважения суверенитета и решая проблемы мирным путем.

Хади Тдахджанто поднял тему участия индонезийских военных в совместных учениях корпуса морской пехоты США и австралийских вооруженных сил в Дарвине.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра обороны США встретился с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте 7 декабря 2020 года.

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